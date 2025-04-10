102 Genç Hakkında Tahliye Kararı... Sevgi Kılıç: "Mücadelemiz Bitmedi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, "Özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm genç arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve diğer siyasi tutsaklar serbest kalana kadar susmayacağız. Mücadelemizi büyüteceğiz. Birlikte kazanacağız" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, "Özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm genç arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve diğer siyasi tutsaklar serbest kalana kadar susmayacağız. Mücadelemizi büyüteceğiz. Birlikte kazanacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, 102 gencin tahliyesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

''Anayasal haklarını kullandıkları için günlerdir tutsak edilen içlerinde Parti Meclis Üyemiz Berkay Gezgin’in içlerinde bulunduğu 102 genç arkadaşımıza kavuştuk ama mücadelemiz bitmedi. Özgürlüklerinden mahrum bırakılan tüm genç arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve diğer siyasi tutsaklar serbest kalana kadar susmayacağız. Mücadelemizi büyüteceğiz. Birlikte kazanacağız."

Anka Haber Ajansı