112 Ambulansına Saldırı; 60'ıncı Kez Taşlamış

112 Ambulansına Saldırı; 60'ıncı Kez Taşlamış

DİYARBAKIR'da zihinsel engelli R.B. (28), yaralıya giden 112 ambulansına taşla saldırdı.

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da zihinsel engelli R.B. (28), yaralıya giden 112 ambulansına taşla saldırdı. Polisleri görünce kaçan R.B., yakalandı. Savcılık kararıyla serbest bırakılan R.B.'nin, son olayla 60'ıncı kez ambulansı taşladığı öğrenildi.

Olay, dün akşam Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli R.B., parkın içindeki yaralıya müdahale için gelen 112 ambulansını gördü. Bu sırada eline taş alan R.B., ambulansın arka camına atarak kırdı. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince yakalanan R.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

R.B.'nin, ilçede ambulanslara sürekli hasar vermeye çalıştığı, son olayla 60'ıncı kez ambulansa taş atıp saldırdığı öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

112 Ambulansına Saldırı; 60'ıncı Kez Taşlamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bayrampaşa'da Önce Laf Attı Sonra Nişanlısının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü
Bayrampaşa'da Önce Laf Attı Sonra Nişanlısının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü
Hasta Ziyaretine Giderken Kazada Ölen Kadın, Toprağa Verildi
Hasta Ziyaretine Giderken Kazada Ölen Kadın, Toprağa Verildi
Bursa'da Otobüs Yangını; 40 Yolcu Tahliye Edildi
Bursa'da Otobüs Yangını; 40 Yolcu Tahliye Edildi
Eşinin Rehin Aldığı Gülşen: Bir Kadın Cinayeti Daha Yaşanmasın
Eşinin Rehin Aldığı Gülşen: Bir Kadın Cinayeti Daha Yaşanmasın
Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Patlama: 3 Yaralı
Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Patlama: 3 Yaralı
Didim'de Zabıta Müdürü, Silahlı Saldırıda Yaralandı
Didim'de Zabıta Müdürü, Silahlı Saldırıda Yaralandı
Gaziantep'te Lastiği Patlayan Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Gaziantep'te Lastiği Patlayan Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı