12 Yıl Hapisle Aranan Kadın, Polisten Kaçmak İsterken Ayağını Kırdı

12 Yıl Hapisle Aranan Kadın, Polisten Kaçmak İsterken Ayağını Kırdı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan G.B. (25) isimli kadın, polisten kaçmak için evinin birinci katından atlayarak yaralandı.

Naim GÜLVEREN- Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan G.B. (25) isimli kadın, polisten kaçmak için evinin birinci katından atlayarak yaralandı. Ayak topuğu kırılan G.B., hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan G.B. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesindeki adreste saklandığı belirlendi. Polis ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Polislerin geldiğini gören G.B., 1'inci kattaki evin balkonundan atlayarak kaçmak istedi. Balkondan atladığı sırada dengesini kaybeden G.B., sağ ayak topuğunu kırdı. Polis ekiplerinin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan G.B., polis ekiplerince Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi. (DHA)

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12 Yıl Hapisle Aranan Kadın, Polisten Kaçmak İsterken Ayağını Kırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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