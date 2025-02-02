14 Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Kalkınma Ve Tarım Politikalarına Yönelik Ortak Strateji Geliştirecek

CHP'ye bağlı 14 Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve tarım politikalarına yönelik ortak stratejiler geliştirmek amacıyla, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem başkanlığıda Muğla’da bir araya geldi. Adem, "Biz CHP’li belediyeler olarak, üretimi artıran, çiftçiyi doğrudan destekleyen projelerimizle bu sürecin içinde aktif bir şekilde yer alacağız. Çünkü üreticiyi korumadan, Türkiye’yi doyuramayız" dedi

(ANKARA) - CHP'ye bağlı 14 Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve tarım politikalarına yönelik ortak stratejiler geliştirmek amacıyla, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem başkanlığıda Muğla’da bir araya geldi. Adem, "Biz CHP’li belediyeler olarak, üretimi artıran, çiftçiyi doğrudan destekleyen projelerimizle bu sürecin içinde aktif bir şekilde yer alacağız. Çünkü üreticiyi korumadan, Türkiye’yi doyuramayız" dedi.

CHP'ye bağlı 14 Büyükşehir Belediyesinin Kırsal Hizmetler Daire Başkanları, kırsal kalkınma ve tarım politikalarına yönelik ortak stratejiler geliştirmek amacıyla Muğla’da bir araya geldi. CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, tarım sektöründe yaşanan sorunlar ele alındı.

Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tarım politikalarındaki plansızlığa ve üreticinin giderek zorlaşan koşullarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye, tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkeyken, yanlış politikalar nedeniyle dışa bağımlı hale getirildi. Üretici maliyetlerin altında ezilirken, tüketici de hızla artan gıda fiyatları karşısında çaresiz bırakıldı. Mazot, gübre, yem ve tohum fiyatları her geçen gün yükselirken çiftçiye verilen destekler yetersiz kalıyor. Plansız ithalat politikaları yüzünden yerli üretici rekabet edemez hale geldi. Tarımın sürdürülebilirliği için üreticiyi ayakta tutacak, genç çiftçiyi teşvik edecek, yerli üretimi artıracak kapsamlı bir dönüşüme ihtiyaç var. Biz CHP’li belediyeler olarak, üretimi artıran, çiftçiyi doğrudan destekleyen projelerimizle bu sürecin içinde aktif bir şekilde yer alacağız. Çünkü üreticiyi korumadan, Türkiye’yi doyuramayız. Bugün tarlada üretici maliyetine bile satamazken, aynı ürün market raflarında katbekat fiyata ulaşıyor. Çiftçi borç içinde, tarımdan kopma noktasında. Tüketici ise en temel gıda maddelerine bile erişmekte zorlanıyor. Bu sistemin sürdürülebilir olması mümkün değil. Üreticiyi doğrudan destekleyecek, yerel üretimi güçlendirecek, kooperatifleşmeyi teşvik edecek politikalarla bu düzeni değiştirmek zorundayız. Ülkemizde neyin, nerede, hangi ölçekte üretileceğine dair bir planlama yok. Her şey piyasanın insafına bırakılmış durumda. Oysa biz biliyoruz ki tarım stratejik bir sektördür ve devlet politikalarıyla yönlendirilmelidir. Üretici, önünü görebilmeli, hangi ürünü ektiğinde ne kazanacağını bilmelidir. Aksi halde çiftçi topraklarını terk eder, ithalat bağımlılığı artar ve gıda güvenliğimiz tehlikeye girer. Tarımsal üretimi artırmak ve üreticiyi desteklemek, sadece ekonomik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesidir."

"Doğrudan destek mekanizmalarıyla çiftçimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz"

CHP’li büyükşehir belediyelerinin bugüne kadar üreticiyi destekleyen birçok projeye imza attığını vurgulayan Erhan Adem, belediyelerin kırsal kalkınmada öncü olmaya devam edeceğini belirterek, "CHP’li belediyeler olarak üreticinin yanında olmayı, doğrudan destek mekanizmalarıyla çiftçimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Küçük üreticiyi koruyan, yerel tarımı teşvik eden projelerimizle, merkezi hükümetin yapmadığını yapacağız. Çünkü biz biliyoruz ki tarımı yeniden ayağa kaldırmadan, ekonomiyi de halkın refahını da iyileştiremeyiz" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı