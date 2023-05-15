14 Mayıs Seçimlerinde 121 Kadın Milletvekili Seçildi. Tbmm'de Kadınların Oranı Yüzde 20 Oldu
14 Mayıs milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlara göre, TBMM’ye bu yasama döneminde AKP’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİ Parti’den 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi. Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekili oranı bu dönem yüzde 20’ye çıkmış oldu.
14 Mayıs milletvekili seçimlerinin kesin olmayan sonuçlara göre, TBMM’ye bu yasama döneminde AKP’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİ Parti’den 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi. Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekili oranı bu dönem yüzde 20’ye çıkmış oldu.
Türkiye dün cumhurbaşkanı ve yeni TBMM üyelerini belirlemek için seçime gitti. Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı bir oya hiçbir aday ulaşamadığı için ikinci tur seçim 28 Mayıs’ta yapılacak ve en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.
Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre ise bu yasama döneminde TBMM’de görev yapacak kadınlar da belli oldu. Buna göre AKP’den 50, CHP’den 35, Yeşil Sol Parti’den 26, İYİ Parti’den 6, MHP’den 3 ve TİP’ten 1 olmak üzere toplam 121 kadın milletvekili seçildi. Böylece geçen yasama döneminde yüzde 17 olan kadın milletvekillerinin oranı yüzde 20’ye yükseldi. 2018 seçimlerinde Meclis’e 104 kadın milletvekili girmişti.
31 İLDE KADIN MİLLETVEKİLİ YOK
Yine kesin olmayan sonuçlara göre, 31 ilde kadın milletvekili bulunmuyor. Bu iller şöyle:
“Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak”
Yeni seçilen kadın milletvekillerinin partilere ve illere göre dağılımı ise şöyle:
AKP (50)
ADANA: Sunay Karamık,
AĞRI: Ruken Kilerci
ANKARA: Jülide Sarıeroğlu, Zehranur Aydemir, Zeynep Yıldız, Lütfiye Selva Çam, Leyla Şahin Usta, Asuman Erdoğan,
ANTALYA: Tuba Vural Çokal,
AYDIN: Seda Sarıbaş,
BALIKESİR: Belgin Uygur,
BURSA: Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz,
DENİZLİ: Nilgün Ok,
DİYARBAKIR: Suna Kepolu Ataman
DÜZCE: Ayşe Keşir
EDİRNE: Fatma Aksal,
ERZURUM: Fatma Öncü
ESKİŞEHİR: Ayşen Gürcan,
GAZİANTEP: Derya Bakbak
İSTANBUL: Müşerref Pervin Tuba Durgut, Tuğba Işık Ercan, Behiye Eker, Ümmü Gülşen Öztürk, Rabia İlhan, Büşra Paker, Derya Ayaydın, Sena Nur Çelik, Özlem Zengin, Rümaysa Kadak, Yıldız Konal Süslü, Nilhan Ayan, Seda Gören Bölük, Şengül Karsu,
İZMİR: Şebnem Bursalı, Ceyda Bölünmez Çankırı,
KAHRAMANMARAŞ: Tuba Köksal,
KASTAMONU: Fatma Serap Ekmekçi,
KAYSERİ: Ayşe Böhürler,
KOCAELİ: Radiye Sezer Katırcıoğlu,
KONYA: Meryem Göka,
MALATYA: İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,
MERSİN: Havva Sibel Söylemez
OSMANİYE: Derya Yanık
SAKARYA: Çiğdem Erdoğan Atabek,
SAMSUN: Çiğdem Karaaslan,
SİVAS: Rukiye Toy
ŞANLIURFA: Cevahir Asuman Yazmacı
TEKİRDAĞ: Çiğdem Koncagül
YALOVA: Meliha Akyol
CHP (35)
ADANA: Müzeyyen Şevkin
AFYONKARAHİSAR: Burcu Köksal
ANKARA: Gamze Taşcıer, Aliye Timisi Ersever, Semra Dinçer, Aylin Yaman,
ANTALYA: Aliye Çoşar, Serkap Yazıcı Özbudun,
BARTIN: Aysu Bankoğlu,
BURSA: Nurhayat Altaca Kayışoğlu,
DENİZLİ: Gülizar Biçer Karaca, Sema Silkin Ün,
DİYARBAKIR: Halide Türkoğlu, Adalet Kaya, Sevilay Çelenk Özen, Ceylan Akça Cupolo,
ESKİŞEHİR: Jale Nur Süllü
GİRESUN: Elvan Işık Gezmiş
HATAY: Nermin Yıldırım Kara
İSTANBUL: Gamze Akkuş İlgezdi, Elif Esen, Evrim Rızvanoğlu, Türkan Elçi,
İZMİR: Sevda Erdan Kılıç, Seda Kaya Ösen, Gökçe Gökçen,
MERSİN: Gülcan Kış,
MANİSA: Selma Aliye Kavaf
MUĞLA: Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici
NEVŞEHİR: Filiz Kılıç
OSMANİYE: Asu Kaya Gedik,
SAKARYA: Ayça Taşkent,
TEKİRDAĞ: Nurten Yontar
TRABZON: Sibel Suiçmez
YEŞİL SOL PARTİ (26)
ADANA: Tülay Hatimoğulları Oruç
Ağrı: Necla Demir
BATMAN: Zeynep Oduncu, Nurten Ertuğrul,
BİTLİS: Semra Çağlar Gökalp
ERZURUM: Meral Danış Beştaş
GAZİANTEP: Sevda Karaca Demir
HAKKARİ: Öznur Bardın
İSTANBUL: Kezban Konukçu, Özgül Saki, Çiğdem Kılınçgün Uçar, Çiçek Otlu,
İZMİR: Burcugül Çubuk,
KARS: Gülüstan Kılıç Koçyiğit,
MARDİN: Salihe Aydeniz, Beritan Güneş Altın,
MERSİN: Perihan Koca
MUŞ: Sümeyye Boz
SİİRT: Sabahat Erdoğan Sarıtaş
ŞANLIURFA: Dilan Kunt Ayan
ŞIRNAK: Nevroz Uysal Aslan, Ayşegül Doğan Dağlı
TUNCELİ: Ayten Kordu
VAN: Pervin Buldan, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Gülderen Varil
İYİ PARTİ (6)
ADANA: Ayyüce Türkeş Taş
ISPARTA: Aylin Cesur
İSTANBUL: Nimet Özdemir, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu,
MANİSA: Şenol Suat
TEKİRDAĞ: Selcan Hamşıoğlu
MHP: (3)
ADANA: Ayşe Sibel Ersoy,
ÇANKIRI: Pelin Yılık
KAHRAMANMARAŞ: Zuhal Karakoç Dora,
TİP (1)
İSTANBUL: Sera Kadıgil
Anka Haber Ajansı