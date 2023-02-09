14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler ertelenecek mi? Türk yetkili ilk kez konuştu...

14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler ertelenecek mi? Türk yetkili ilk kez konuştu...

Londra merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, 14 Mayıs 2023'te yapılması planlanan seçimlerin, yaşanan deprem felakati nedeniyle ertelenebileceğini açıkladı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken ismini vermek istemeyen bir Türk yetkili Reuters'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansının haberine göre Türk yetkili, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasının önünde ciddi engeller olduğunu söyledi.

Henüz bir karar almak için erken olduğunu belirten yetkili, Türkiye nüfusunun yüzde 15'inin depremden etkilenen alanlarda yaşadığını hatırlattı.

Türk yetkili, "Daha yeni girdiğimiz seçim sürecinden çıkmışız gibi gözüküyor. Gelişmelere bakacağız ancak şu anda seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasının önünde ciddi zorluklar var" dedi.

Kaynak: gercekgundem.com

Gündem
Prof. Dr. Naci Görür uyardı! Bu iller deprem riski altında... Daha yıkıcı olabilir
Prof. Dr. Naci Görür uyardı! Bu iller deprem riski altında... Daha yıkıcı olabilir
Haluk Levent, depremin 4. gününde de operatörlere isyan etti: 'Ne diyeceğimi bilmiyorum'
Haluk Levent, depremin 4. gününde de operatörlere isyan etti: 'Ne diyeceğimi bilmiyorum'
Cüneyt Özdemir'in 'Twitter' iddiası yalan çıktı! İsmail Saymaz tüm gerçeği anlattı...
Cüneyt Özdemir'in 'Twitter' iddiası yalan çıktı! İsmail Saymaz tüm gerçeği anlattı...
Megastar Tarkan'dan herkese örnek davranış! Deprem bölgesine 1 milyon TL'lik bağış yaptı
Megastar Tarkan'dan herkese örnek davranış! Deprem bölgesine 1 milyon TL'lik bağış yaptı
Akşener sessizliğini bozdu. İlk açıklaması, Erdoğan ile yaptığı görüşme oldu...
Akşener sessizliğini bozdu. İlk açıklaması, Erdoğan ile yaptığı görüşme oldu...
Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çifti depremzede çocuklar için harekete geçti! Eğitim masraflarını üstlendi..
Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çifti depremzede çocuklar için harekete geçti! Eğitim masraflarını üstlendi..
Hatay'dan utandıran kare! Cenazelerini, kendi motosikletleriyle taşıdılar...
Hatay'dan utandıran kare! Cenazelerini, kendi motosikletleriyle taşıdılar...