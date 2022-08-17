14 Yaşındaki S.a. Cinayet Zanlısı Olarak Aranıyor

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, iddiaya göre 14 yaşındaki S.A., yengesi Ülkü Akın'ı (60) av tüfeğiyle öldürdükten sonra kayıplara karıştı. S.A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalara iz takip köpeği Roka da katıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Aşağışapçı Mahallesi'nde meydana geldi. S.A., evleri bitişik olan yengesi Ülkü Akın ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında evine giden S.A., pompalı tüfeği alarak psikolojik tedavi gören yengesi Ülkü Akın'a ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Cinayet, Ülkü Akın'ın bir yakınının eve gelmesi ile ortaya çıktı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde cinayet silahı olduğu tahmin edilen pompalı tüfeği buldu.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ülkü Akın'ın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı S.A.'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Arama çalışmalarına "Roka" isimli iz takip köpeği de katıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı