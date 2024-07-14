15 Temmuz'da Çeşitli Anma Etkinlikleri Düzenlenecek

15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret edecek. Erdoğan ardından TBMM'deki törene, akşamda Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programı'na katılacak. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda tüm camilerde sela okunacak.

(ANKARA) - 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret edecek. Erdoğan ardından TBMM'deki törene, akşamda Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programı'na katılacak. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda tüm camilerde sela okunacak.

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde yurt içi ve yurt dışında anma etkinlikleri düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret edecek. Erdoğan, İstanbul'daki programın ardından TBMM’de düzenlenecek törene katılacak. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Anma Programı'na da katılacak olan Erdoğan halka hitap edecek.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün akşam Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi" konseri düzenlenecek. 16 Temmuz'da ise Ankara'da "15 Temmuz Milletin Zafer Destanı" başlıklı bir panel düzenlenecek. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda tüm camilerde sela okunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışındaki 15 Temmuz etkinliklerine de yer verildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da 15 Temmuz'u anlatan görsel ve yazıların yer aldığı LED ekranlı araçlar dolaştı. Londra'da Queen Elizabeth II Centre'da ise "Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" başlıklı bir panel düzenlenecek.

Anka Haber Ajansı