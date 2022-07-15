17 Yaşındaki Çocuk, Silahla Şakalaşırken 17 Yaşındaki Akrabasını Çenesinden Vurdu

17 Yaşındaki Çocuk, Silahla Şakalaşırken 17 Yaşındaki Akrabasını Çenesinden Vurdu

KARAMAN'da M.U. (17), elindeki tabanca ile şaka yaptığı sırada kazara tetiğe dokunarak akrabası Melih U.'yu (17), çenesinden yaraladı.

Muammer ŞEN/ KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da M.U. (17), elindeki tabanca ile şaka yaptığı sırada kazara tetiğe dokunarak akrabası Melih U.'yu (17), çenesinden yaraladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi İbrahim Baran Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. M.U., iddiaya göre, elindeki tabancayla akrabası Melih U. ile şakalaşırken kazara tetiğe dokundu. Ateş alan tabancadan çıkan mermi Melih U.'nun çenesine isabet etti. Kanlar içinde kalan Melih U., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Melih U., buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. M.U. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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17 Yaşındaki Çocuk, Silahla Şakalaşırken 17 Yaşındaki Akrabasını Çenesinden Vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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