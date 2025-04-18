18. Kent Lokantası Eyüpsultan'da Açıldı

19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imza projelerinden olan Kent Lokantalarının 18’inci şubesi Eyüpsultan’da hizmete girdi. Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kanal İstanbul proje alanında yeniden hız verilen yapılaşma faaliyetlerine dikkat çekti, “Bir avuç yandaşını zengin etmek için, Balkanlar'dan göç etmiş fakir fukara köylünün elinden dönümünü bin liraya aldığı tarlaları imar geçirerek milyonlara satmak için rant düzenleri işlesin diye Sayın İmamoğlu'n

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera:Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imza projelerinden olan Kent Lokantalarının 18’inci şubesi Eyüpsultan’da hizmete girdi. Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Kanal İstanbul proje alanında yeniden hız verilen yapılaşma faaliyetlerine dikkat çekti, “Bir avuç yandaşını zengin etmek için, Balkanlar'dan göç etmiş fakir fukara köylünün elinden dönümünü bin liraya aldığı tarlaları imar geçirerek milyonlara satmak için rant düzenleri işlesin diye Sayın İmamoğlu'nu içeride tutmaya çalışıyorlar. Büyükşehir belediye başkan vekilimiz, genel sekreterimiz kadrolarımızla birlikte yağmaya dur demeye devam edeceğiz. Sayın İmamoğlu'na da buradan bir mesaj gönderiyorum; ‘Sizin mesajınız ulaşmıştır. Tarafımızdan alınmıştır.’ Yağmaya dur demek için yarın hepimiz Sazlıdere Barajı'nda olacağız” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşulan projelerinden Kent Lokantası’nın yeni şubesi Eyüpsultan’da hizmete girdi. İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan ve 4 çeşitten oluşan menüyü Eyüpsultan halkına sunacak şubenin açılışı İBB Başkanvekili Nuri Aslan katılımıyla gerçekleşti. Aslan’a CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekilleri Engin Altay, Yunus Emre ve Fethi Açıkel ile CHP Parti Meclisi Üyesi Burcu Mazıcıoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen eşlik etti. İstanbul Planlama Ajansı'nın Mart 2025 Barometresi’ne göre Ekrem İmamoğlu döneminde başlatılan Öğrenci Yurtları, öğrenci bursu, kreş, Halk Süt, Anne Kart, Askıda Fatura gibi beğeni düzeyi en yüksek icraatlardan olan Kent Lokantası’nın açılışı kendiliğinden duyup gelen ve İmamoğlu’na desteklerini iletmek için gelenlerle birlikte yoğun ilgi altında gerçekleşti. İmamoğlu’na destek tezahüratlarında bulunan kalabalığa hitaben Özmen, Aslan ve Zeybek birer konuşma gerçekleştirdi.

"Emeklinin, emekçinin, öğrencinin Kent Lokantaları sayesinde karnı doyuyor"

Konuşmasına İmamoğlu'nun selamını ileterek başlayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan özetle şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu'nun son dönemde yaptığı en büyük projelerinden, Kent Lokantaları. Çok büyük bir ekonomik kriz içindeyiz. Kent Lokantaları milletin uygun fiyatla, sağlıklı ve besleyici yemek yiyebilmesini sağlıyor. Ekrem Başkanımız Kent Lokantaları ile çok önemli bir soruna parmak bastı. Emeklinin, emekçinin, öğrencinin Kent Lokantaları sayesinde karnı doyuyor. Bu Ekrem Başkan'ın vizyonunun sosyal ve halkçı belediyeci belediyecilik anlayışının bir sonucu. Halktan ve milletin ihtiyaçlarından o kadar uzaklar ki kent lokantalarını çok küçük gördüler ama şu an Kent Lokantaları tüm Türkiye'de ve dünyada konuşuluyor. Ama milletin Kent Lokantalarına olan ilgisi onların ne kadar yanılgı içinde olduğunu gösterdi. Kent lokantaları Ekrem Başkan'ın ve İstanbul'un marka projelerinden. Hem ilçe belediyelerinde hem tüm Türkiye'de kent lokantaları yayıldı. Örnek bir proje haline geldi.”

“Aklı, gönlü, İstanbul'da, Eyüpsultan'da, Sazlıdere'de, Arnavutköy'de”

“Krizle milleti açlığa mahkum ettikleri gibi Kent Lokantaları gibi halkçı bir projeden de rahatsız oldular. Halktan ve halkçı olmaktan rahatsız olan bir düzenle karşı karşıyayız maalesef. Şişli Belediyesi'ne atanan kayyum, ilk iş olarak Kent Lokantasını kapattı. Milletin büyük tepkisi üzerine de hata yaptıklarını anlayıp Kent Lokantasını tekrar açtılar. Bugün Ekrem Başkan Silivri'de Silivri'deki hücresinde olsa da aslında yüreği de, kalbi de bizimle ve burada. Aklı, gönlü, İstanbul'da, Eyüpsultan'da, Sazlıdere'de, Arnavutköy'de. Kimse onun dört duvara sığacağını zannetmesin. Kimse onun yokluğunda İstanbul'da bir şeyler yapabileceğini zannetmesin. Yeni bir Kent Lokantasının İstanbullularla buluşacak olmasından büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyor.”

“Eyüp Sultan Kent Lokantası kolay bir lokasyonda bulunuyor. Eyüpsultan Kent Lokantası aynı anda 100 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip… Eyüpsultan Kent Lokantasında da yalnızca kadın personel istihdam edilecek. Her gün İBB Lojistik Destek Merkezinin hijyenik mutfaklarında deneyimli aşçılarla özenle hazırlanan ve dört çeşitten oluşan menü Eyüpsultan Kent Lokantası'nda uygun fiyat ile tablet usulü servis edilecek. Eyüpsultan Kent Lokantası'yla beraber İstanbul'un İstanbul'da İBB'nin 18 tane kent lokantası oldu.”

"Bugüne kadar toplam 6 milyon kişi bu hizmetten yararlandı"

“İstanbul'daki her işçi, asgari ücretli, emekli, öğrenci, dezavantajlı gruplar Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının vizyonuyla 40 liraya her gün yemek yiyebilecekler. Bu da yarın, öbür gün daha bir gün bu sayıları arttırarak İstanbul’un yoksulluğuna, Türkiye'nin yoksulluğuna; İstanbullunun parasını, milletin parasını, millete harcayarak, milletin yanında olacağımızın bir göstergesidir. Dün yaptığımız gibi yarın da yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar ilk Kent Lokantası açıldığı günden bugüne kadar toplam 6 milyon kişi bu hizmetten yararlandı.”

“Tüm siyasi parti genel başkanlarını göreve davet ediyorum”

“Sözümü bitirirken dün Büyükşehir Meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. 6 yıl boyunca İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu iktidarda Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde İstanbul'un nereden nereye geldiğini anlattık. Ve dün o kürsüden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve siyasi parti genel başkanlarımızın tamamına ve Cumhurbaşkanımıza seslendim; ‘Lütfen siyasi tutukluları serbest bırakın. Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakın. Ümit Özdağ’ı serbest bırakın… Selahattin Demirtaş tutuklu. Biz yargılama olacaksa yine olsun ama tutuksuz yargılanma olsun diyoruz. Dolayısıyla tüm siyasi parti genel başkanlarını göreve davet ediyorum.”

"Kamucu ve toplumcu belediyecilik anlayışının önemli bir parçasına dönüştü"

Aslan’ın ardından söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu'nun vizyonunun bir tanesi olan Kent Lokantalarının bugün İstanbul'da 18’ncisini, Türkiye'de de yanılmıyorsam 130’ncusunu açıyoruz. İstanbul'da başlayan adım adım ülkedeki bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yaygın olarak açılışı devam eden Kent Lokantaları aslında ülkemizin içinde bulunduğu derin yoksulluğun, ekonomik anlamda ciddi problemler yaşayan emeklilerin ve dar gelirlilerin imdadına yetişmiş bir uygulama. Başlangıçta bu kadar yaygın ve etkin olacağı belki öngörülmese bile yanlış politikalar yüzünden neredeyse Cumhuriyet Halk Parti'nin halkçı, kamucu ve toplumcu belediyecilik anlayışının önemli bir parçasına dönüştü. “

“Kayyum geleneğini tarihin çöp sepetine atacağız”

“Şu anda tek önemli sorunumuz var. 15,5 milyon insanın oy verdiği Türkiye'nin ilk yapılacak seçimlerinin cumhurbaşkanı olacak Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri zindanında mahpustur, esaret altındadır. Her birimizin birinci görevi önce Ekrem İmamoğlu'nu özgürlüğüne kavuşturmaktır. Ekrem İmamoğlu'yla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri; belediye başkanlarımız her biri yalancı tanıklar, gizli tanıklar uydurulmuş belgelerle hala haklarında hiçbir iddianame oluşturulmadan mahkeme tarihi verilmeden tutuklu bulunmaktadır. Şişli Belediye Başkanımız, Esenyurt Belediye Başkanımız ise terörle iltisaklı suçlar dolayısıyla kayyum atanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bu kayyum geleneğini tarihin çöp sepetine atacağız.”

“Yarın hepimiz Sazlıdere Barajı'nda olacağız”

“Yarın pek çok arkadaşımızla birlikte Sazlıdere'ye geçeceğiz. İstanbul'un su havzalarına göz diktiler. Tarım topraklarına göz diktiler. Yaşam alanlarına oksijen kaynaklarına göz diktiler. Bir avuç yandaşını zengin etmek için, Balkanlar'dan göç etmiş fakir fukara köylünün elinden dönümünü bin liraya aldığı tarlaları imar geçirerek milyonlara satmak için rant düzenleri işlesin diye Sayın İmamoğlu'nu içeride tutmaya çalışıyorlar. Büyükşehir belediye başkan vekilimiz, genel sekreterimiz kadrolarımızla birlikte yağmaya dur demeye devam edeceğiz. Sayın İmamoğlu'na da buradan bir mesaj gönderiyorum; ‘Sizin mesajınız ulaşmıştır. Tarafımızdan alınmıştır.’ Yağmaya dur demek için yarın hepimiz Sazlıdere Barajı'nda olacağız.”

Özmen: “Yapacağımız güzel işlerin en güzel simgesi”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ise şunları söyledi:

“Bugün burada bu kalabalığın kendiliğinden toplanması, bir araya gelmesi, yaptığımız, bundan sonra da yapacağımız güzel işlerin en güzel simgesi. Ben hepinizden, her şeyden önce sosyal belediyeciliği, sosyal devleti, sosyal dayanışmayı, belediyeciliğin odağına koyan ve sosyal dayanışmayı, sosyal devleti, sosyal birlikteliği onun en güzel örneğini vizyonuyla ortaya koyan başkanımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'na kocaman alkış ve selam göndermek istiyorum.”

Anka Haber Ajansı