19 Yaşındaki Sipan, Kaza Sonrası 2 Aylık Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Ahmet AKKUŞ/ MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, motosikletle yaptığı kazada yola savrularak ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede 2 aydır yaşam savaşı veren Sipan Altın (19) hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Mayıs'ta, Nusaybin ilçesinin kırsal Kalecik Mahallesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen arkadaşıyla motosiklet ile seyir halinde olan Sipan Altın, kontrolü kaybedince yola savrularak metrelerce sürüklendi. Altın ve arkadaşı, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşı, tedavisinin ardından taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunan Altın da Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda 2 aydır yaşam mücadelesi veren Altın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sipan Altın'ın cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı