2 Aylık Eşini Öldüren Şüpheli Sebebini Söylemedi (2)

TUTUKLANDI

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı eşi Necla Aydoğdu'yu bıçakla öldüren Mustafa Aydoğdu, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi ile adliyeye getirilen Aydoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Eşkıya değil, efeyiz" dedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydoğdu, tutuklandı.

Öte yandan Necla Aydoğdu'nun cenazesi ise memleketi olan Aydın'ın Çine ilçesinin kırsal Esentepe Mahallesi Camisi'nde öğlen kılınına namazın ardından mahalle mezarlığında, gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı