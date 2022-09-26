2 Kardeş, Araçla Çarptıkları Komşularını Bıçaklayıp Öldürdü

2 Kardeş, Araçla Çarptıkları Komşularını Bıçaklayıp Öldürdü

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Abdullah ve Osman Y. kardeşler, komşuları Aykut Karabayır'a (55) otomobille çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

Muammer DAŞDELEN/NALLIHAN(Ankara),(DHA)- ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde Abdullah ve Osman Y. kardeşler, komşuları Aykut Karabayır'a (55) otomobille çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece Yüzüncü Yıl Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki Bektaş Sitesi önünde meydana geldi. Emekli halk otobüsü şoförü Aykut Karabayır, aynı sitede oturduğu Abdullah ve Osman Y. kardeşler ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kardeş, Karabayır'a otomobille çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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