2 Kişinin Yaralandığı Büfedeki Silahlı Saldırı Kamerada

2 Kişinin Yaralandığı Büfedeki Silahlı Saldırı Kamerada

ŞANLIURFA'da, bir büfeye düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'da, bir büfeye düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 8 Temmuz'da İpekyol Caddesi'ndeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen ve yüzünü maskeyle gizleyen bir kişi, büfenin içerisinde oturan Sait A. ve Selim A.'ya, tabancayla ateş açtı. Saldırgan kaçarken, kurşunlara hedef olarak yaralanan Sait A. ve Selim A. ihbarla gelen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavilerinin ardından taburcu edilen Sait A. ve Selim A. ifadelerinde kimseyle husumetleri olmadığını ve kendilerine saldıran kişinin kim olduğunu bilmediklerini söyledi.

Polis, büfenin güvenlik kameralarına da yansıyan görüntü ile eşkali belirlenen şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

2 Kişinin Yaralandığı Büfedeki Silahlı Saldırı Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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