20 Günlük Bebeğini Döverek Öldürdüğü İddia Edilen Anne Tutuklandı

20 Günlük Bebeğini Döverek Öldürdüğü İddia Edilen Anne Tutuklandı

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, 20 günlük erkek bebeğini döverek öldürdüğü iddia edilen anne Z.A., gözaltına alındı.

Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, 20 günlük erkek bebeğini döverek öldürdüğü iddia edilen anne Z.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne tutuklandı.

Olay, geçen 9 Ağustos'ta Mucur ilçesi Solaklı Mahallesindeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Z.A. 20 gün önce dünyaya getirdiği erkek bebek M.A.'yı darbetti. Baba D.A., baygın halde bulduğu bebeği Mucur Devlet Hastanesi'ne getirdi. Tedavi altına alınan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeği dövdüğü belirlenen Z.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Z.A., 13 Ağustos'ta tutuklandı. (DHA)

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20 Günlük Bebeğini Döverek Öldürdüğü İddia Edilen Anne Tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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