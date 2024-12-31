"2024 Emekliler Yılı" İlan Edildi, 512 Emekli İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirdi

"2024 Emekliler Yılı" İlan Edildi, 512 Emekli İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını "Emekliler Yılı" olarak ilan etti. DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, 2024 yılının ilk 11 ayında 512 emeklinin çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını "Emekliler Yılı" olarak ilan etti. DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, 2024 yılının ilk 11 ayında 512 emeklinin çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz" dedi. 2024 yılında emekliler açlık sınırının altında kalan maaşları ve yaşamlarını sürdürebilmek için çalışırken yaşamlarını kaybettikleri iş cinayetleriyle gündeme geldiler.

DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada emeklilerin geçim sıkıntısına ve çalışma şartlarına dikkati çekti. Kalender, "16 milyon 500 bin emekli ve hak sahibiyle emekliler toplumsal kesimlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 12 milyon yurttaşımız emeklilik ve yaşlılık aylığı alıyor. 4 milyon 500 bin kişi ise ölüm aylığı alıyor. 12 milyon emeklinin yüzde 54'ü yani 6 milyon 480 bini geçinemedikleri için ikinci bir işte çalışmak durumunda kalıyor. Bu emekliler iş güvenliği olmadan, kayıtsız ve zor şartlarda çalışıyorlar" dedi.

Kalender, 2024 yılının ilk 11 ayında bin 708 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini, bunların 512'sinin 50 yaş ve üstü işçiler olduğunu belirterek, "Ekim ayında 164 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Ekim ayında 50 yaş ve üstü ölen işçilerin sayısı en az 49'dur. Kasım ayında 164 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Kasım ayında 50 yaş ve üstü ölen işçilerin sayısı en az 40'dır. Ortalama yıla baktığımızda ölen her dört işçiden biri emeklidir. Emeklilerin insanca yaşayabilecekleri bir ücret almaları gerekiyor" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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