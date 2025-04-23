23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu... Dervişoğlu'ndan Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Resepsiyona katılan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a tedavisi devam eden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından DEM Parti heyeti MHP ile bir araya geldi.

(TBMM) - TBMM'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Resepsiyona katılan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a tedavisi devam eden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından DEM Parti heyeti MHP ile bir araya geldi.

TBMM'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Resepsiyona katılan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a tedavisi İstanbul'da devam eden Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından, DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlulları, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ile tokalaştı.

Anka Haber Ajansı