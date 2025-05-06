23 Nisan'da Partisinin Otobüsünü Kullanan Chp Milletvekili Akdoğan'a 9 Bin 267 Lira İdari Para Cezası

23 Nisan'da Partisinin Otobüsünü Kullanan Chp Milletvekili Akdoğan'a 9 Bin 267 Lira İdari Para Cezası

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 23 Nisan’da CHP otobüsünü kullandığı gerekçesiyle kendisine 9 bin 267 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 23 Nisan’da CHP otobüsünü kullandığı gerekçesiyle kendisine 9 bin 267 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Nisan’da Ankara’da CHP otobüsünü kullandığı gerekçesiyle kendisine para cezası verildiğini duyurdu.

Akdoğan'ın açıklaması şöyle:

"23 Nisan’da parti otobüsünü gözaltından kurtardığım için 9 bin 267 lira ceza kesilmiş. Konuya ilişkin 10 şey söyleyeceğim.

1- Feda olsun öderim. 9 bin 267 lira da Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına bağışlayacağım. Biliyorum ki onların bir kabahati yok.

2- Keyfimden kullanmadım otobüsü. Yine kullanırım. Kimse CHP’nin kılına dokunamaz. İcap ederse makinist, gerekirse pilot olurum.

3- D sınıfı ehliyet almak için sürücü kursuna yazıldım. Kötü iktidar vekili belge sahibi yapıyor.

4- Ayrıca motosiklet ve kaptanlık ehliyeti de alıyorum. Sizin işiniz belli olmaz, tedbir lazım.

5- CHP "Chp" diye yazılmaz. Kısaltmalar büyük harfle.

6- TBMM yazarken arada nokta yok.

7- AŞTİ de kısaltma. Hepsi büyük harf.

8- Kanunu’nun olacak yani ‘ var.

9- Söğütözü birleşik yazılır.

10- Bu Türkçe Kabahatlar Kanunu kapsamında ceza almalı. Bakanlık, lütfen liyakat."

Anka Haber Ajansı

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