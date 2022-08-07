25 Yıl Sonra Cinayete Kurban Gittikleri Anlaşıldı; Kazı Çalışması Başlatıldı

25 Yıl Sonra Cinayete Kurban Gittikleri Anlaşıldı; Kazı Çalışması Başlatıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta 25 yıldır kayıp olan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 25 yıldır kayıp olan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğü belirlenen cesetleri bulmak için kazı çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 25 yıl önce haklarında kayıp başvuru yapılan 1'i kadın 2 kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceğini belirterek özel bir ekip kurdu. Özel ekip, 2 kişinin cinayete kurban gittiğini ve Dulkadiroğlu ilçesi Balcalı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğünü belirledi. İki kişinin ismi açıklanmazken, cinayet ile ilgili 1 kadın gözaltına alındı.

Şüpheli kadın, savcı ve polisler eşliğinde tek katlı evde yer göstermesi yaptı. Polisin yardımı ile yürüyebilen kadın, daha sonra emniyete götürüldü. Şüpheli kadının gösterdiği yerde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

25 Yıl Sonra Cinayete Kurban Gittikleri Anlaşıldı; Kazı Çalışması Başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp, İntihar Etti
Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp, İntihar Etti
Dövülüp Öldürüldü, Otomobilden Yola Atıldı
Dövülüp Öldürüldü, Otomobilden Yola Atıldı
Komşularının Boğazını Kesen Saldırgan, Saklandığı Evde Baltayla Polise Direndi
Komşularının Boğazını Kesen Saldırgan, Saklandığı Evde Baltayla Polise Direndi
Minibüse Çarpan Motosikletin Sürücüsünün Yaralandığı Kaza Kamerada
Minibüse Çarpan Motosikletin Sürücüsünün Yaralandığı Kaza Kamerada
2 Kayınbiraderini Pompalı Tüfekle Vurdu; Özge'yi De Rehin Aldı
2 Kayınbiraderini Pompalı Tüfekle Vurdu; Özge'yi De Rehin Aldı
Tır'ın Düğün Konvoyuna Çarptığı Kazada Gelinin Kardeşi Yaşam Mücadelesi Veriyor
Tır'ın Düğün Konvoyuna Çarptığı Kazada Gelinin Kardeşi Yaşam Mücadelesi Veriyor