26 Gündür Aranıyordu, Sulama Kanalında Tüfekle Vurulmuş Cesedi Bulundu (2)

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Edip Coşkun'un (60) kayıp olarak aranırken, 26 gün sonra sulama kanalında tüfekle öldürülmüş bulunmasıyla ilgili Mustafa T.'nin ardından Karapınar Mahallesi muhtarı olan babası Aziz T. de gözaltına alındı.

MUHTAR OLAN BABAYA DA GÖZALTI

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Edip Coşkun'un (60) kayıp olarak aranırken, 26 gün sonra sulama kanalında tüfekle öldürülmüş bulunmasıyla ilgili Mustafa T.'nin ardından Karapınar Mahallesi muhtarı olan babası Aziz T. de gözaltına alındı. Baba ile oğlunun jandarmadaki sorguları sürerken, Karapınar Mahallesi Kirpice mevkisindeki sulama kanalında, motosikletinin bulunduğu yerin 25 metre ilerisinde, kamyon şoförünün ihbarıyla cesedine ulaşılan Coşkun'un öldürülmesiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

BORÇ NEDENİYLE TARTIŞMIŞ

Bakkal olan Mustafa T.'nin, Kuyucak Pazarı'nda karşılaştığı Edip Coşkun'la kendisine daha önce borç olarak verdiği 11 bin lirayı istemesi üzerine tartıştıklarını, kendisine küfür ve hakaret etmesi nedeniyle sinirlenip, öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Murat GÜRKAN/ AYDIN, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı