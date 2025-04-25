29 Ekim Kadınları Derneği’nden Ekrem İmamoğlu'nun Serbest Bırakılması Ve Erken Seçim Kampanyasına Destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Milletvekilleri Sibel Suiçmez ve Aliye Ersever, 29 Ekim Kadınları Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Şenal Sarıhan ve dernek üyeleri, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim için başlattığı imza kampanyasına destek verdi.

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Milletvekilleri Sibel Suiçmez ve Aliye Ersever, 29 Ekim Kadınları Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Şenal Sarıhan ve dernek üyeleri, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim için başlattığı imza kampanyasına destek verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, milletvekilleri Sibel Suiçmez ve Aliye Ersever, 29 Ekim Kadınları Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Şenal Sarıhan ve üyeleri, CHP’nin Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle başlattığı kampanyaya destek verdi.

Dernek üyeleri, kampanya kapsamında sembolik olarak 29 imza ile İmamoğlu’na ve halk iradesine sahip çıktıklarını bildirdi.

29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, "Bizler Cumhuriyet’in kazanımlarını savunmak, halkın seçme ve seçilme hakkını korumak için buradayız. Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi baskılara karşı susmayacağız. Bu imzalar özgürlük içindir, demokrasi içindir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ise vatandaşlara imza kampanyasına katılma çağrısı yaparak şunları söyledi:

"Kampanyaya katılmak isteyen yurttaşlarımız, chp.li/imzakampanya adresinden imza belgelerine ulaşabilir, belgeleri doldurarak [email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da en yakın il/ilçe başkanlıklarına teslim edebilir. Bu kampanya seçme ve seçilme irademize sahip çıkma kampanyasıdır."

Anka Haber Ajansı