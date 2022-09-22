2'nci Kattaki Balkondan Düşen 5 Aylık Hamile Kadın Ağır Yaralandı

2'nci Kattaki Balkondan Düşen 5 Aylık Hamile Kadın Ağır Yaralandı

DİYARBAKIR'da, 8 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan düşen 5 aylık hamile Z.Ş. (33), ağır yaralandı.

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 8 katlı binanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan düşen 5 aylık hamile Z.Ş. (33), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir binanın 2'nci katında oturan 5 aylık hamile Z.Ş., henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Beton zemine düşen Z.Ş.'yi görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kanlar içerisinde yatan Z.Ş.'ye ilk müdahalede bulundu. Z.Ş., sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Z.Ş.'nin düştüğü alanı güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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2'nci Kattaki Balkondan Düşen 5 Aylık Hamile Kadın Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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