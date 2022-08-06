3 Gün Önce Öldürülen Büfecinin Taziyesine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

3 Gün Önce Öldürülen Büfecinin Taziyesine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

GAZİANTEP'te, 3 gün önce taksi durağındaki kavgada av tüfeğiyle vurularak öldürülen Ömer Tamer'in (36) taziyesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 3 gün önce taksi durağındaki kavgada av tüfeğiyle vurularak öldürülen Ömer Tamer'in (36) taziyesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda Ömer Tamer'in akrabası Hasan Tamer yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi'nde, taziye evinde meydana geldi. 3 gün önce, 6 çocuk babası Ömer Tamer ile büfeye yakın taksi durağındaki kişiler arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Tamer, bu kez arkadaşları ile durağa gelip, kavga etti. Bu sırada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ömer Tamer ile 2 kişiye isabet etti. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tamer, kurtarılamadı.

SOSYAL TESİSTEKİ TAZİYEYE ATEŞ AÇILDI

Ömer Tamer için Akşemsettin Sosyal Tesisinde taziyeleri kabul eden yakınlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan Hasan Tamer, yakınları tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Tamer götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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3 Gün Önce Öldürülen Büfecinin Taziyesine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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