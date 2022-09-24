3 Katlı Ev, Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 3 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında ev sahibi Selma Baraz'ı (68), komşuları kurtardı.

Dilaverbey Mahallesi İzmir Caddesi'nde Selma Baraz'a (68) ait 3 katlı müstakil evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde mahsur kayan Selma Baraz, komşularından yardım istedi. Köpeğini de yanına alan Baraz komşuları tarafından çıkarıldı. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik tesisatından kaynaklandığı üzerinde durulan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı