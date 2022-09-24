3 Katlı Ev, Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

3 Katlı Ev, Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

EDİRNE'de 3 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında ev sahibi Selma Baraz'ı (68), komşuları kurtardı.

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 3 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında ev sahibi Selma Baraz'ı (68), komşuları kurtardı.

Dilaverbey Mahallesi İzmir Caddesi'nde Selma Baraz'a (68) ait 3 katlı müstakil evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde mahsur kayan Selma Baraz, komşularından yardım istedi. Köpeğini de yanına alan Baraz komşuları tarafından çıkarıldı. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik tesisatından kaynaklandığı üzerinde durulan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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3 Katlı Ev, Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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