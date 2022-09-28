3 Katlı Evindeki Yangında Dumandan Etkilenip Öldü

3 Katlı Evindeki Yangında Dumandan Etkilenip Öldü

ZONGULDAK'ta Alzheimer hastası Hanife Aybaş (87), yalnız yaşadığı 3 katlı evinde çıkan yangında dumandan etkilenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta Alzheimer hastası Hanife Aybaş (87), yalnız yaşadığı 3 katlı evinde çıkan yangında dumandan etkilenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilmahalle'de bulunan Gökbaşı Sokak'taki 3 katlı evde, gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alzheimer hastası Hanife Aybaş'ın bakıcısı F.U., iddiaya göre, eve geldiğinde yangını görüp, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada yangın, kendiliğinden sönerken, Aybaş ise hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Aybaş'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın söndüğü için de itfaiye ekibi de müdahalede bulunmadı. Bakıcı F.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Aybaş'ın cansız bedeni ise Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

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3 Katlı Evindeki Yangında Dumandan Etkilenip Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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