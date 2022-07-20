3 Kişinin Öldüğü 'köpek Besleme' Tartışmasında Sanıklar İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, köpek besleme nedeniyle çıkan tartışma sonucu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç (62) ile ağabeyi Mehmet Kılıç (63) hakkında her bir cinayet için ayrı ayrı müebbet ve 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, geçen 10 Haziran günü saat 16.00 sıralarında, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç, ailesiyle sokak köpeklerini besleyen Yahya Köşek ile olaydan 5 gün önce kavga etti. Aralarında husumet oluşan taraflar olay günü karşılaşınca yeniden tartıştı. Köpek besleme nedeniyle bir kez daha çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OLAY CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Ali İhsan Kılıç'ın suç aletiyle yakalanıp gözaltına alındığı olay, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde, Kılıç'ın elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği anlar yer aldı. Nevşehirli iki ailenin daha önce de köpek besleme nedeniyle tartıştıkları ve bu nedenle evlerinin arasına branda çektikleri öğrenildi.

Yahya ve Meryem Köşek çifti ile 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'nün cenazeleri, Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ise tutuklandı. Kılıç'ın, polisteki ifadesinde, Köşek ailesiyle sokak köpeği konusunda zaman zaman tartışma yaşadıklarını, olay günü de ailenin beslediği sokak köpeklerinden birinin torununu korkuttuğu için tartıştıklarını ve olay anında şekerinin yükseldiği için yaşananları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

ZANLININ AĞABEYİ DE TUTUKLANDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada görgü tanıklarının ifadesine göre Mehmet Kılıç'ın, kardeşi Ali İhsan Kılıç'a şarjör verdiği belirlendi. Çalışmaları bu yönde yoğunlaştıran polis, bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği ve o anlara ait olduğu belirlenen görüntülere ulaştı. Bu gelişmenin ardından Ali İhsan Kılıç'ın ağabeyi Mehmet Kılıç da gözaltına alındı. 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Mehmet Kılıç da tutuklandı. Böylelikle olayda tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.

İDDİANAMEDE 2 KARDEŞ İÇİN HER BİR CİNAYET İÇİN AYRI AYRI MÜEBBET İSTENDİ

Olayla ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianeme 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu 2 sanık hakkında her bir cinayet için ayrı ayrı "kasten adam öldürme" ve "kasten adam öldürmeye iştirakten" müebbet hapis cezası istendi. Ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 sanık için de 2 yıla kadar hapis istenirken, ayrıca Ali İhsan Kılıç için "silahla tehdit" suçlanmasıyla 2 yıla kadar hapis, ağabeyi Mehmet Kılıç için ise "yaralama" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Köşek Ailesi'ne hukuksal destek veren Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi avukat Senem Demirel Acar, "Her iki sanık hakkında da 3'er kez müebbet hapis cezası istenmiştir. Ancak bizim için talep edilen ceza yetersizdir. Çünkü tanık beyanları uyarınca olay ani gelişen bir olay olmayıp sanıklar önceden tasarlayarak gerçekleştirmişlerdir. Sanıklar için tasarlayarak öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Bununla birlikte onlara destek olan, bu olayın gerçekleşmesinde sanıkları cesaretlendiren, azmettiren başkaları var ise onların da yakalanarak cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı