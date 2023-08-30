30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Anıtkabir’de Resmi Tören Düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir’de resmî tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz” ifadelerini yazdı.

30 Ağustos Zafer Bayramı için Anıtkabir’de resmî tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz” ifadelerini yazdı.

30 Ağustos Zafer Bayramı için, sabah saatlerinde Anıtkabir’de resmî tören düzenlendi. Tören; devlet erkanının Aslanlı Yol’dan yürüyüşü ile başladı. Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi partilerin yöneticileri ve temsilcileri ile bürokratlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"ÜLKEMİZİ HEDEFLERİ, MİLLETİMİZİ DE ASIRLIK HAYALLERİYLE BULUŞTURUNCAYA KADAR GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Aziz Atatürk; Türk milletini özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesiyle tarif ettiğiniz Büyük Zafer'in 101'inci seneidevriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan bu günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Anka Haber Ajansı