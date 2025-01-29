31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden Bu Yana 10 Belediyeye Kayyum Atandı

AK Parti iktidarının 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından getirdiği belediyelere kayyum atama uygulaması devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne kadar 10 belediyeye kayyum atandı.

(ANKARA) - AK Parti iktidarının 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından getirdiği belediyelere kayyum atama uygulaması devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne kadar 10 belediyeye kayyum atandı.

AK Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016 FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal Döneminde (OHAL), 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 1 Eyül 2016'dan itibaren "'kayyum'" uygulaması getirdi. Diyarbakır’a bağlı Sur ve Silvan ilçeleri de ilk kayyum atanan ilçeler oldu.

OHAL döneminde getirilen bu düzenleme kalıcı hale geldi ve halen devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana Hakkari, Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık, Bahçesaray, Akdeniz ve Siirt Belediyesi olmak üzere toplam 10 belediyeye kayyum atandı.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim'de görevden alında yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Belediye Başkan Vekili olarak getirildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine 4 Kasım'da Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Belediye Başkan Vekili, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak yerine 22 Kasım'da Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Belediye Başkan Vekili, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Belediye Başkan Vekili olarak getirildi.

Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın yerine 29 Kasım'da Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız yerine 13 Ocak'da Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine bugün Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Öte yandan, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden alındı. Akpolat'ın yerine Belediye Meclisinde Ömer Rasim Şişman Belediye Başkan Vekili seçildi.

Anka Haber Ajansı