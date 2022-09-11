4 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralı (3)

4 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralı (3)

MSB'den yapılan açıklamada, operasyonda şehit olan asker sayısının 4'e yükseldiği belirtilerek "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve...

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

MSB'den yapılan açıklamada, operasyonda şehit olan asker sayısının 4'e yükseldiği belirtilerek "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen 4 kahraman silah arkadaşımızdan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Bakan Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan için taziye mesajı yayımladı. Twitter'dan yayımlanan taziye mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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