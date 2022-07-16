4 Yaşındaki Ömer, Oynarken 2'nci Katın Balkonundan Düştü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip düşen Ömer Asım Ö. (4), yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Larende Mahallesi 602 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Annesinin odada bulunduğu sırada 2'nci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Ömer Asım Ö., dengesini kaybedip zemine düştü. Ömer Asım'ın düştüğünü fark eden çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ömer Asım, gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı