41 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü, Sahte Kimlikle Yakalandı

MUŞ'ta, 17 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 41 yıl 8 ay hapse çarptırılan firari M.K., JASAT tarafından Ağrı'da sahte kimlikle yakalandı.

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, 17 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 41 yıl 8 ay hapse çarptırılan firari M.K., JASAT tarafından Ağrı'da sahte kimlikle yakalandı.

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Yolgözler köyünde, 21 Temmuz 2005'te meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri, olay sonrası kaçan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında açılan davanın firari sanığı olarak 41 yıl 8 ay hapse çarptırılan M.K.'nin yakalanması için Muş İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, geçen yıl çalışma başlattı. M.K.'nin, Ağrı'nın Patnos ilçesinde sahte kimlikle yaşadığını belirleyen jandarma, fiziki takip sonrası 28 Eylül'de adli makamlardan alınan izinle operasyon yaptı. Patnos merkezdeki operasyonla M.K., "H.K." adına düzelenmiş sahte kimlik ile yakalandı. Muş'a getirilen M.K., işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı