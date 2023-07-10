42. Artvin Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali Yağmura Rağmen Yapıldı

Artvin Belediyesi Kafkasör Kültür, Sanat ve Boğa Güreşleri Festivali yağmura rağmen yapıldı. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, "Bildiğiniz gibi bu kafkasör yaylasında yapmış olduğumuz bu festival doğasıyla, iklimiyle ve endemik bitkileriyle Türkiye’de ender yerlerden birisidir" dedi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise, "Yeşille doğanın dans ettiği, yeşille boğa güreşlerinin bir anlamda insanların dostluğunun da pekiştiği bir yer burası ve bu anlamda buraya gelen ve Kafkasör'deki bu boğa güre

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Belediyesi Kafkasör Kültür, Sanat ve Boğa Güreşleri Festivali yağmura rağmen yapıldı. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, "Bildiğiniz gibi bu kafkasör yaylasında yapmış olduğumuz bu festival doğasıyla, iklimiyle ve endemik bitkileriyle Türkiye’de ender yerlerden birisidir" dedi. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise, "Yeşille doğanın dans ettiği, yeşille boğa güreşlerinin bir anlamda insanların dostluğunun da pekiştiği bir yer burası ve bu anlamda buraya gelen ve Kafkasör'deki bu boğa güreşlerine tanıklık eden bütün dostlarımıza yani Kafkasör dostlarına Artvin milletvekili olarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Artvin Belediyesi Kafkasör Kültür, Sanat ve Boğa Güreşleri Festivali dün yağmura rağmen yapıldı. Atakan Aktaş, "Yusufeli'nden geliyorum ve boğa güreşleriniz izlemek için evet burası her sene olduğu gibi çok güzel ve bu sene de yağmurlu" derken Halit Arslan, "Artvin’in değişmez yeri Kafkasör'ü izlemeye geldik. Severek izlemeye çalışıyorum ve yağmur çamur demeden. Bu sene mübarek yağdı ne diyelim bereket her şeye rağmen güzel" ifadelerini kullandı.

"CERRATEPEDE MADEN BELASINA RAĞMEN FESTİAVLİMİZİ YAPIYORUZ"

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi bu Kafkasör yaylasında yapmış olduğumuz bu festival doğasıyla, iklimiyle, endemik bitkileriyle Türkiye’de ender yerlerden birisidir Artvin ama bildiğiniz gibi başımızda bir Cerratepe süreci var ki biz de burada bu toplulukla mücadele etmek için her yıl daha da coşkulu bir şekilde festivalimizi yapacağız. Burada yapılan madene hayır diyor ve elimizden geldiğince hukuki mücadelemize devam edeceğiz."

"KAFKASÖR DOSTLARINA SELAM OLSUN"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise şunları söyledi:

"Kafkasörde bir gelenek yaşatılıyor 200 yılı aşkın bir süredir. Artvin’in geleneğinde önemli bir kilometre taşı olan Kafkasör güreşleriyle ilişkili 4. gündeyiz ve en önemli güreşlere tanıklık edeceğiz. Bu festivalin düzenlenmesinde katkıları olan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum çok olağanüstü bir iş çıkardılar. Görüyorsunuz bakın en ufak bir olumsuzluk olmadan kardeşçe barış içinde festivalimizi izliyoruz. Burası sadece Artvinlilerin değil, Türkiye’de ve Dünyada bizleri izleyenler ve gözleri ve kulakları bizlerde olan Kafkasör dostlarına buradan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Kafaksör biraz önce de ilettiğim gibi bizim için çok önemli. Boğa güreşlerinin ötesinde aynı zamanda bir kültür ve sanat festivali ve burası her şeyin zirve yaptığı Kafkasör ve güzel bir yer. Yeşille doğanın dans ettiği, yeşille boğa güreşlerinin bir anlamda insanların dostluğunun pekiştiği bir yer burası ve bu anlamda buraya gelen ve Kafkasör’deki bu boğa güreşlerine tanıklık eden bütün dostlarımıza yani kafkasör dostlarına Artvin milletvekili olarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz de bu geleneği bizden sonraki nesillere aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Bir son teşekkürde bu yerin alınması konusunda üstün gayretleri olan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Artvinli iş adamı İsmet Acar’a da Kafkasör den saygılarımızı ve sevgimizi sunuyorum."

"GÜZEL BİR ORGANİZASYON"

Dalahet Festival Dernekleri Başkanı Erol Uygur ise şunları söyledi:

"Bugün Kafkasör'e geldik ve her şey çok güzel ama havanın yağışlı olması biraz etkilemiş ve güzel de bir organizasyon olmuş. 29-30 Temmuz'da Ardanuç’ta Dalahet yaylasında 117. geleneksel düzenlenen Dalahet Boğa Güreşleri festivalimiz olacak. Bugün burada olan boğa güreşlerinin kökü Dalahetten gelir ve Türkiye'ye de yayılmıştır. 1906 yılında bizim Dalahette yaylaya çıkarken boğaları barıştırmak için, birkaç köyün birleştiği yaylada şenlik havasında boy ve kilo olmadan boğalar güreştirilmiş ve hiç ödülde konulmazmış bizde gönüllü olarak bu geleneği yaşatmak için çalışıyoruz."

"KARADENİZ'İN HER TARAFI GÜZEL"

Giresun’dan gelen bir vatandaş, "Biz Giresun’dan Kafkasör e geldik, arkadaşım da Diyarbakır’dan geliyor ve burası çok güzel zaten bende Karadenizliyim ve çok beğendim burayı. Dün Rize’deydim ve o taraflarda güzel ve ben Karadeniz’i çok beğeniyorum ama buranın biraz daha gelişmesi lazım, özellikle yollar ve biraz daha katkı yapılabilir Artvin’e ya güzel bir şehir ve Karadeniz’in incisi Artvin ve ben öyle düşünüyorum" dedi.

Sedat Varan, "200 yıllık bir gelenek Artvin’in Kafkasör yaylasında yapılan boğa güreşleri festivali. Dedelerimiz ve ninelerimiz yaylalara giderken buraya boğaları getirip güreştiriyorlarmış. Bu gelenek ve kültürü bizlerde bizden sonraki nesillere aktarmak için burada bu festivali devam ettirmek istiyoruz. Ben de İstanbul’dan geldim ve bu festivali yaşamak için aynı zamanda birçok görmediğim arkadaşlarımı da görüyorum ve festivalin başarılı geçmesini diliyorum" diye konuştu.

"GERÇEKTEN MÜTHİŞ BİR ORTAM VAR BURADA"

Cağ Dönerci İmdat Ağırbaş, "Artvin merkezde oturuyorum, Yusufeliliyim yaklaşık 25 yıldır dönercilik yapıyorum. Baba mesleği bu ve bakın dönerin tamamı koyun ve kuzu etinden yapılıyor. Tamamıyla doğal ve küspe yememiş hayvanlarımız. Kafakasöre baktığımızda gördüğünüz gibi büyüklük ve genişlik olarak da Kafkasör şampiyon bizim dönerimizde şampiyon" dedi.

Nezafet Sezer, "Antalya’dan ilk defa geliyorum güzel görünüyor ve hep merak ediyordum nasip bugüne" dedi.

Gani Darılmaz, "Şırnak’tan geliyorum, Ardanuç’a geldik ve Artvin’de bu meşhur boğa güreşlerini izlemeye geldik ve güzel görüntülerde alacağız. Ortam müthiş ve bu kadar kalabalık beklemiyordum, gerçekten müthiş bir ortam var burada" diye konuştu.

Fuat Köksal, "Kocaeli’nden geliyorum ve boğa güreşleri eskiden bu yana boğalar dağa gönderilirken boğalar burada barıştırılır ve dağlara gönderilirdi. Bu yüzden de bizde bir geçmişi var ve bu yüzdende biz boğa güreşlerini seviyorum ve bu yüzdende buraya geliyorum. Evet Kafkasör eskiden daha güzeldi ama maden çalışması hem Artvinliyi hem de Artvin’i tedirgin ediyor ve aynı zamanda da tehdit ediyor" dedi.

Halit Arslan, "Artvin’in değişmez yeri Kafkasör'ü izlemeye geldik. Severek izlemeye çalışıyorum ve yağmur çamur demeden. Bu sene mübarek yağdı ne diyelim bereket her şeye rağmen güzel" ifadelerini kullandı.

Atakan Aktaş, "Yusufeli'nden geliyorum ve boğa güreşleriniz izlemek için evet burası her sene olduğu gibi çok güzel ve bu sene de yağmurlu" dedi.

Anka Haber Ajansı