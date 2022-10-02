4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda Final Günü Başladı

4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda Final Günü Başladı

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncü ve son günü Kazak güreşi, Tatar güreşi ve Kökbörü yarışlarıyla başladı.

Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN/İZNİK (Bursa), (DHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncü ve son günü Kazak güreşi, Tatar güreşi ve Kökbörü yarışlarıyla başladı.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl "Gelenekten Geleceğe Bir'iz" sloganıyla Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor. 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncü ve son günü alış güreşi, kapışmalı aba güreşi ve atlı okçuluk yarışlarıyla başladı. Yüzlerce sporcu galip gelebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Oyunları izlemeye gelen sporseverler ise heyecanlı anlar yaşadı.

Öte yandan saat 20:00'da 4'üncü Göçebe Dünya oyunlarının kapanış programı düzenlenecek.(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kökbörü yarışlarından detaylar

-Tatar güreşinden detaylar

-Kazak güreşinden detaylar

(FOTOĞRAFLI)

4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda Final Günü Başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda Kökbörü Şampiyonu Kazakistan Oldu
4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda Kökbörü Şampiyonu Kazakistan Oldu
Bursa Manzarası İzlerken 10 Metreden Düştü
Bursa Manzarası İzlerken 10 Metreden Düştü
Ümraniye'de Otomobil Tem Otoyolu'ndan Caddeye Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ümraniye'de Otomobil Tem Otoyolu'ndan Caddeye Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bursa'da Et Ürünleri Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü(2)
Bursa'da Et Ürünleri Tesisinde Çıkan Yangın Söndürüldü(2)
Bursa'da Et Ürünleri Tesisinde Yangın(1)
Bursa'da Et Ürünleri Tesisinde Yangın(1)
Beylikdüzü'nde Otoparka Silahlı Saldırı; Eşyasını Unutan İşçi İle Otoparktaki Köpek Yaralandı
Beylikdüzü'nde Otoparka Silahlı Saldırı; Eşyasını Unutan İşçi İle Otoparktaki Köpek Yaralandı
Şanlıurfa'daki Kavga Kamerada: 3 Yaralı
Şanlıurfa'daki Kavga Kamerada: 3 Yaralı