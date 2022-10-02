4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda Final Günü Başladı

Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN/İZNİK (Bursa), (DHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncü ve son günü Kazak güreşi, Tatar güreşi ve Kökbörü yarışlarıyla başladı.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl "Gelenekten Geleceğe Bir'iz" sloganıyla Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor. 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncü ve son günü alış güreşi, kapışmalı aba güreşi ve atlı okçuluk yarışlarıyla başladı. Yüzlerce sporcu galip gelebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Oyunları izlemeye gelen sporseverler ise heyecanlı anlar yaşadı.

Öte yandan saat 20:00'da 4'üncü Göçebe Dünya oyunlarının kapanış programı düzenlenecek.(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kökbörü yarışlarından detaylar

-Tatar güreşinden detaylar

-Kazak güreşinden detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı