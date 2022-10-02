4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda Kökbörü Şampiyonu Kazakistan Oldu

4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda Kökbörü Şampiyonu Kazakistan Oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynan kökbörü final maçında Kazakistan, Kırgızistan'ı 4-3 mağlup etti.

Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN / İZNİK (Bursa), (DHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynan kökbörü final maçında Kazakistan, Kırgızistan'ı 4-3 mağlup etti.

İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynan kökbörü final maçında Kazakistan ve Kırgızistan ekipleri karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin seyirci takip etti. Çekişmeli geçen maçta Kazakistan, Kırgızistan'ı 4-3 mağlup ederek, kökbörü oyununda şampiyon oldu. Kazak seyirciler skora sevinirken, bazı Kırgız seyirciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kökbörü yarışlarından detaylar

(FOTOĞRAFLI)

4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda Kökbörü Şampiyonu Kazakistan Oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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