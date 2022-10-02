4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda Kökbörü Şampiyonu Kazakistan Oldu

Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN / İZNİK (Bursa), (DHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynan kökbörü final maçında Kazakistan, Kırgızistan'ı 4-3 mağlup etti.

İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynan kökbörü final maçında Kazakistan ve Kırgızistan ekipleri karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin seyirci takip etti. Çekişmeli geçen maçta Kazakistan, Kırgızistan'ı 4-3 mağlup ederek, kökbörü oyununda şampiyon oldu. Kazak seyirciler skora sevinirken, bazı Kırgız seyirciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kökbörü yarışlarından detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı