4’üncü Kattan Düşen 7 Yaşındaki Alkas, Ağır Yaralandı

4’üncü Kattan Düşen 7 Yaşındaki Alkas, Ağır Yaralandı

ADANA'da, yurt dışından ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen Alkas Arı (7), 4'üncü katın balkonundan düştü.

Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, yurt dışından ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen Alkas Arı (7), 4'üncü katın balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Alkas'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yurt dışından ailesiyle yakınlarını ziyarete gelen Alkas Arı, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düştü. Kaldırımdaki çalıların düşüş hızını yavaşlattığı Alkas, ağır yaralandı. Kızlarının düştüğünü gören ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Arı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas Arı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Arı'nın balkondan nasıl düştüğünü araştırıyor. (DHA)

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4’üncü Kattan Düşen 7 Yaşındaki Alkas, Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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