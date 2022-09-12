5.8'lik Deprem Tatbikatında Enkaz Altında Kalanlar Kurtarıldı, Çıkan Yangın Söndürüldü

Alperen ERCAN/KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİ'de, 6 ilden 2 bin 900 kişinin katımıyla 5.8 büyüklüğündeki deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta yıkılan binanın enkazında kalanlar kurtarılıp, çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve sonrasında yıkılan bir binanın altında çok sayıda kişi mahsur kaldı. AFAD, JAK, UMKE ile itfaiye ekipleri, enkazın altında kalan ve çığlık atarak yardım isteyenleri "Neredesiniz?" diyerek bulmaya çalıştı. Enkazdan çıkarılanlar ise sedyelerle tahliye edildi. Deprem sonrası bir binada çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tatbikat, başarıyla tamamlandı. Tatbikat sonrası açıklama yapan AFAD İl Müdürü Osman Atsız, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde deprem tatbikatımızı yaptık. Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kahramanmaraş ve Sivas'tan tatbikatımıza katılım oldu. Bu katılan arkadaşlarımızla beraber sahada personel olarak 775 kişi görev yaptı. Okullarda yapılan tatbikatlarımızda ise 960 kişi ve vatandaşlarla beraber toplam 2 bin 900 kişi sahada görev yaptı. Kurumlarımız yapılan tatbikatlarda ne yapmaları gerektiğini yeniden pekiştirmiş oldu. Tatbikatlarımız hız kesmeden sürecek." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı