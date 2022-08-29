5 Kişiyi Ölüme, Fren Sistemindeki Arıza Götürmüş

5 Kişiyi Ölüme, Fren Sistemindeki Arıza Götürmüş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında İnegöl- Domaniç karayolu, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı.

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Kenan Yiğit (47) ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş'in (54) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, bugün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de toprağa verileceği öğrenildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bilirkişi de olay yerinde inceleme yaptı. Hazırlanan bilirkişi raporunda; ilk tespitlere göre kazanın, otobüsün fren sisteminde yaşanan arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Öte yandan kazanın yaşandığı bölge, havadan görüntülendi. Otobüsün şarampole devrildiği alandaki keskin virajlar dikkat çekti. (DHA)

FOTOĞRAFLI

5 Kişiyi Ölüme, Fren Sistemindeki Arıza Götürmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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