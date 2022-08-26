5 Turistin Öldüğü Kaza Öncesi Safari Cipinde Son Görüntüler Ortaya Çıktı

MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde safari aracının devrildiği kazada hayatını kaybeden Iraklı 5 turistin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cipteki turistlerin birbirlerini su tabancası ile ıslatarak, eğlendikleri görüldü.

Kaza, 24 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Armutalan Mahallesi Datça yolunda meydana geldi. Marmaris'ten Datça'ya Iraklı turistleri taşıyan Murtaza Arslan (58) yönetimindeki 66 DC 170 plakalı safari aracı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilerek metrelerce sürüklendi. Bu sırada arakadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki 20 ACY 932 plakalı otomobil de devrilen cipe çarptı. Üstü açık cipten yola savrulan turistlerden Ali Jawdat Kadhim, Mohammed Saddar Jabbar, İbrahim M. Haalamar, Ayad Mustafa Abdulhafed ve Hayder Fadhıl Jalil Almasslaw hayatını kaybetti.

Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ile ismi öğrenilemeyen bir turist yaralandı. Cip sürücü Arslan ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kazadan kısa bir süre önce, turistlerin cipte su tabancalarıyla birbirlerini ıslatarak, eğlendikleri son görüntüler ortaya çıktı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı