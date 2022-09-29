50 Metreden Şarampole Uçan Otomobilde Bir Aile Yok Oldu: 4 Ölü (2)

Trabzon'un Arsin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu, sürücü Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ün hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına...

KAZA ANI KAMERADA

Trabzon'un Arsin ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu, sürücü Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ün hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin çöp konteynerine çarptıktan sonra 50 metrelik şarampole uçtuğu yer aldı.

KARDEŞİNİ ZİYARETE GELMİŞ

Hatay Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olduğu öğrenilen Mehmet Güngörmüş'ün, ailesi ile Trabzon'da yaşayan kardeşini ziyarete geldiği, Rize'nin Ayder Yaylası'na yaptıkları gezi sonrası dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı