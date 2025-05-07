5,9 Milyar Tl'lik Kesinti Sonrası İzmir'de Grev Alarmı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelerin SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi yönündeki talimatı sonrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İller Bankası’ndan aldığı aylık ödeneklerden Aralık ayından bu yana toplamda 5 milyar 977 milyon TL kesinti yapıldı. Kesintilerin ardından maaşlarını eksik alan belediye çalışanları, DİSK/Genel-İş Sendikası öncülüğünde eyleme geçti.

(İZMİR) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelerin SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi yönündeki talimatı sonrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İller Bankası’ndan aldığı aylık ödeneklerden Aralık ayından bu yana toplamda 5 milyar 977 milyon TL kesinti yapıldı. Kesintilerin ardından maaşlarını eksik alan belediye çalışanları, DİSK Genel-İş Sendikası öncülüğünde eyleme geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde örgütlü olan DİSK Genel-İş Sendikası’na bağlı işçiler, maaşların eksik yatırılması nedeniyle sendika binası önünde bir araya geldi. Buradan yürüyüş gerçekleştiren işçiler, Kültürpark’ta bulunan Belediye binası önüne yürüdü. Yapılan ortak basın açıklamasının ardından, 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubeler grev kararını belediye binası girişine astı.

"AKP iktidarı tarafından uygulanan ekonomi politikaları, emeği ve emekçiyi hedef alan bir yapıya dönüşmüştür"

Ortak açıklamayı okuyan DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, "Yıllardır AKP iktidarı tarafından uygulanan ekonomi politikaları, emeği ve emekçiyi hedef alan, hak ve hukuktan uzak bir yapıya dönüşmüştür. Kamusal hizmetler özelleştirilirken emekçilerin kazanılmış hakları sistematik olarak peyderpey budanmıştır. Sendikal örgütlenmeler ise emekçileri köleleştirme politikalarına paralel biçimde baskı altına alınmıştır. Sonuç olarak, bir zamanlar istisna olarak görülen yoksulluk ve güvencesizlik, derinleşen gelir adaletsizliği nedeniyle artık kural haline gelmiştir. Bu sürecin en büyük mağdurlarından biri de yerel yönetimlere bağlı iştiraklerde çalışan emekçiler olmuştur. Merkezi hükümetin, kendisinden olmayanlara karşı yürüttüğü "silkeleme" adı altındaki kuşatma politikalarının bir sonucu olarak, yerel yönetim emekçileri maaşlarını eksik, geç ve parça parça almaya başlamıştır. 2025 yılının Ocak ayından bu yana maaş ve sosyal hak ödemelerimiz işveren tarafından sürekli olarak eksik, gecikmeli ve parça parça yatırılmaktadır. Her ay sona ermesini umut ettiğimiz bu uygulama artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. Anayasa’nın 55. maddesi "ücretin emeğin karşılığı" olduğunu ve zamanında, tam olarak ödenmesini güvence altına almasına rağmen, bu madde sürekli olarak ihlal edilmektedir. Bu durum yalnızca hukuki değil, aynı zamanda insan onurunu zedeleyen ve vicdanları yaralayan bir sorundur" dedi.

Toplu sözleşme tıkandı, grev tarihi öne çekildi

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin 17 Aralık 2024’te başladığını hatırlatan sendika yetkilileri, 142 gündür süren süreçte halen 20’den fazla parasal maddede uzlaşma sağlanamadığını açıkladı. Yaşanan gelişmeler nedeniyle daha önce 9 Mayıs olarak duyurulan grev ilanı 7 Mayıs’a çekildi. Görüşmelerde ilerleme sağlanamaması durumunda, işçiler 28 Mayıs 2025 gecesi saat 24.00 itibariyle greve başlayacaklarını ilan etti.

“Mücadelemiz yaşamak içindir”

İzenerji, İzelman ve Ege Şehir Planlama şirketlerinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu güvencesizlik ortamında sabırla çözüm beklediğini ancak bu sabrın karşılıksız kaldığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz emekçiler, kavga etmek için değil, yaşamak için buradayız. Ama yaşam hakkımız tehdit altındaysa, kavga da meşrudur. Anayasa’nın 54. maddesi ile güvence altına alınan grev hakkımızı kullanacağız. Haklarımızı istiyoruz, alın terimize saygı istiyoruz. Verilen sözler tutulsun.”

Anka Haber Ajansı