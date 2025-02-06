6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı...diyarbakır’da Yaşamını Yitirenler İçin Enkaz Alanına Karanfiller Bırakıldı

6 Şubat depremlerinde Diyarbakır’da yaşamını yitirenler, depremin meydana geldiği saat 04.17’de düzenlenen program anıldı. Anma programında konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Depremin maliyetini en aza indirgemek için her ay vergi veriyoruz. Ama nereye harcandığını bilmiyoruz. Maalesef böyle bir ülkede yaşıyoruz” dedi.

(DİYARBAKIR) - 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'da yaşamını yitirenler, depremin meydana geldiği saat 04.17’de düzenlenen programla anıldı. Anma programında konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Depremin maliyetini en aza indirgemek için her ay vergi veriyoruz. Ama nereye harcandığını bilmiyoruz. Maalesef böyle bir ülkede yaşıyoruz” dedi.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 2’nci yıl dönümünde yaşamını yitirenler anlıyor. Depremlerin etkilediği 11 kent arasında yer alan Diyarbakır’da yıkılan 6 binada 411 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi ise yaralandı.

Diyarbakır’da depremde yaşamını yitirenler, 77 kişiye mezar olan Serin-2 Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda saat 04.17’de düzenlenen etkinlik ile anıldı. Anma programına DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütü temsilcileri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Anma programında konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, depremlerde yaşamını yitirenleri saygıyla andığını ifade etti. Deprem günü yalnız olduklarını aktaran Eş Başkan Hatun, “Kendi kaderine terk edilmiş bir halk gerçekliğiyle 11 ilde sahipsiz, kimsesiz, kendi başının çaresine bakan bir halk gerçekliği vardı. Kuvvetle ihtimal bundan sonra da öyle olacak. Mevcut 2 yıllık pratik bunu gösterdi” diye konuştu.

‘Yitirdiğimiz canlar için bundan sonra mücadelemizi yükseltmemiz gerekiyor’

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise geçen yıl da Diyarbakır’da olduklarını hatırlatarak, depremin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. “Depremin bir doğal felaket olabilir” diyen Taşkın, “Sonuçları Türkiye’de bir felakete dönüşmüştü. Geçen depremde bunu yaşadık. Bundan sonra da böyle olma ihtimali maalesef yüksek. Çünkü Türkiye’de siyaset hamasetin yerine geçmiş durumda. Bence her şey siyasetle alakalı. Burada yitirdiğimiz canlar için siyasi bir mesajı da vermeliyiz. Siyaset üstü diye bir şey yoktur. Bu yitirdiğimiz canlar için bundan sonra mücadelemizi yükseltmemiz gerekiyor. Elimizden geleni yapmamız lazım. Japonya’da 9 ölçekteki depremlerde kimse ölmüyorsa, can kaybı bu kadar olmuyorsa bizler çok çok iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

‘Depremin maliyetini en aza indirgemek için her ay vergi veriyoruz’

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiğini belirterek, halen kayıp insanların olduğunu söyledi. Depremin önlenemez bir doğal felaket olduğunu aktaran Tanrıkulu, ama depremin sonuçlarını en aza indirmenin ellerinde olduğunu dile getirdi. Bunun yapılmadığını ifade eden Tanrıkulu, şunları söyledi:

“1999 depreminden ardından deprem vergisi çıkarıldı. Depremin maliyetini en aza indirgemek için her ay vergi veriyoruz. Ama nereye harcandığını bilmiyoruz. Maalesef böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bize düşen, depremin sonuçlarını yönetemeyen, bunu başka bir ranta çeviren anlayışa karşı mücadele etmektir."

‘O gün bu ülkede yaşayan herkes bir sevdiğini veya bir akrabasını kaybetti’

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyesi Nizam Dilek ise bugün bir ömür boyunca hafızalarımızda silinemeyecek karanlık ve uzun gecenin ikinci yıl dönümünü yaşadıklarını belirtti. Dilek, “Acılarımız, yitirdiklerimiz ve özlemimiz çok derin. O gün bu ülkede yaşayan herkes bir sevdiğini veya bir akrabasını kaybetti. Türkiye Barolar Birliği olarak deprem bölgesinde süren davalara müdahil olup, sorumluların ceza alması için büyük bir uğraş vermekteyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından anma programı enkaz alanına karanfillerin bırakılmasıyla son buldu.

Anka Haber Ajansı