6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı... Gül Çiftci: Acımız Hala Taze, Öfkemiz İse Baki

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı... Gül Çiftci: Acımız Hala Taze, Öfkemiz İse Baki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika içinde milyonlarca yurttaşımızın evsiz kalabileceği, bu ülkede en değersiz şeyin insan hayatı olduğu gerçeği bir kez daha yüzümüze vuruldu. Acımız hala taze, öfkemiz ise baki." açıklamasında bulundu.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika içinde milyonlarca yurttaşımızın evsiz kalabileceği, bu ülkede en değersiz şeyin insan hayatı olduğu gerçeği bir kez daha yüzümüze vuruldu. Acımız hala taze, öfkemiz ise baki." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Çiftci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İki yıl önce ülkemizi derinden sarsan iki büyük depremle 53 binden fazla canımızı kaybettik. Birkaç dakika içinde milyonlarca yurttaşımızın evsiz kalabileceği, bu ülkede en değersiz şeyin insan hayatı olduğu gerçeği bir kez daha yüzümüze vuruldu. Acımız hala taze, öfkemiz ise baki.

Hayatını kaybeden binlerce yurttaşımızın hatırası ve o felaketten sağ çıkmayı başaran, evsiz kalan, sevdiklerini yitiren yurttaşlarımızın yaşadığı büyük yoksunluk vicdanımızda asla kapanmayacak derin izler bıraktı. Unutmayacağız; yitirdiğimiz canların, kaybolan yaşamların, geleceği çalınan çocukların hesabını mutlaka soracağız. Bu felaketin izleri silinmeden, adaletin yerini bulmasını sağlayacağız."

Anka Haber Ajansı

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