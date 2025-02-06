6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı... Özgür Özel Adıyaman’da, Gölbaşı Deprem Şehitliği‘Ni Ziyaret Etti

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(ADIYAMAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Adıyaman Gölbaşı’nda bulunan deprem şehitliğini ziyaret etti. Özel ardından Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı’na giderek Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Kaymakam Tarık Buğra Seyhan ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla dün Adıyaman‘a geldi. Özel, gece deprem saatinde yapılan resmi anma törenine katılmasının ardından Gölbaşı ilçesine gelerek Gölbaşı Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu, ardından CHP Lideri Özel ve beraberindeki heyet, mezarlara karanfil bıraktı.

Özgür Özel, şehitlik ziyaretinin ardından konteynerda hizmet veren Gölbaşı Belediyesi’ni ziyaret etti. Gölbaşı Belediye Başkanı Yıldırım, Özel’i makamında ağırladı. Özel’in Adıyaman’daki son durağı Gölbaşı Kaymakamlığı oldu, Özel burada Kaymakam Seyhan ile görüştü.

"Çocuğumun geleceğini bu ilçede göremiyorum. Bu ilçeden kaçıp gitmek istiyorum"

Gölbaşı Belediyesi çıkışında Özel’in yanına gelen bir depremzede esnaf şöyle konuştu:

"Esnaf çok kötü durumda. Bunu hiç kimse dile getirmiyor. Bu ilçeye habire yalanlar söyleniyor. Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın geldi, ağustosun sonu eylülün başıydı. Bu ilçe ne zaman ayağa kalkacak, bunlar ne zaman yapılacak? Ben bir esnafım. Benim çocuğum var bir yaşında. Ben çocuğumun geleceğini bu ilçede göremiyorum. Bu ilçeden kaçıp gitmek istiyorum. Bu ilçeye ne zaman önem vereceksiniz? Adıyaman’ın Tutdere gibi bir şansı var, başkanımız sağ olsun ama bu ilçeye hiçbir şey yapılmıyor. Bugün Besni‘de çok fazla yıkım olmadı, Besni ayağa kalktı. Adıyaman’da çok fazla yıkım olmadı, Başkanım Adıyaman‘ı ayağa kaldırdı. Bu ilçe ne zaman ayağa kalkacak? Bu ilçede yaşayan insanlar ne zaman tozdan, pislikten gelecek kaygısı yaşamayacak? Deprem habire kapımızda. Bu sorunlarımız ne zaman çözülecek?"

“Devlet bu ilçeye ayrımcılığı ne zaman kaldırırsa sorunlar o zaman çözülecek”

Özel ise şunları söyledi:

"Bu ilçeye ayrımcılığı ne zaman bırakırlarsa o zaman çözülecek. Adamlar şu ilçeye bir asfalt dökmek için bütün etraftaki AK Partili ilçelere, belediyelere veriyorlar, beldelere kadar veriyorlar; bu ilçeye vermiyorlar. Deprem pazartesi oldu, çarşamba günü buradaydım. Başkanla bir konteynır gibi bir şeyin içinde konuştuk, o gün bugündür söylüyor. Buranın bütün suyunu İzmir Büyükşehir‘in İZSU’suyla Mersin’in MESKİ’si bağladı bu adamın çabalarıyla. Devletten bir şey gelmedi. Devlet buraya bir el uzatmadan bu ayrımcılığı Gölbaşı‘na sürdürdükten sonra taşıma suyla bu kadar değirmen dönüyor. Bu adamcağız ayda bir kere bana geliyor. Ben Adana Büyükşehir‘den bir şey istiyorum, Mersin Büyükşehir‘den bir şey istiyorum, İzmir Büyükşehir‘den bir şey istiyorum ama devlet gerçek gücünü buraya göstermesi lazım değil mi? Bu ilçede AK Parti‘ye oy veren bir sürü insan var. Hepsi canımız, ciğerimiz. Onlara söyleyin, AK Partili milletvekillerini arasınlar, desinler ki ‘Kardeşim, seçimde oy almaya geliyorsunuz. Bu ilçenin belediyesi CHP’li diye pislik yapıyorsunuz, unutuyorsunuz. Bunu yapmayın’ desinler.”

Anka Haber Ajansı