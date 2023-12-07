6 Yıl Sonra Atina'yı Ziyaret Eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında gittiği Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü. Erdoğan, "Bardağın dolu tarafı ile konuşmak, öyle zannediyorum ki, gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" dedi. Sakelaropulu ise "Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütebilmek sanırım bölgedeki barış ve refahı koruyup daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında gittiği Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü. Erdoğan, "Bardağın dolu tarafı ile konuşmak, öyle zannediyorum ki, gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" dedi. Sakelaropulu ise "Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütebilmek sanırım bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeylere götürebilecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Erdoğan ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüştü.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "6 yıl aradan sonra tekrar Atina'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. Sakelaropulu ise "İki ülkenin yaşadığı trajik olaylar, doğal afetler iki halkta da ortak olan bir niteliği gösterebildi bize. İki halkın da özelliği dayanışma ve insaniyet duygusudur. Trajik olaylar bunları açık olarak göstermeye vesile oldu" dedi. Sakelaropulu, şöyle devam etti:

"YUNANİSTAN VE TÜRKİYE'NİN HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA MEVCUT OLAN POZİTİF SİYASİ İRADEYİ GELİŞTİRMESİ ELZEMDİR"

"Etrafımızda cereyan eden olaylara göz atacak olursak biz iki ülkenin iş birliği içerisinde beraber çalışmamız ve olumlu bir hava içerisinde barışa, refaha, uluslararası hukuka saygı bazında bütün bu değerleri daha ileriye götürmemiz çok açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan ve Türkiye'nin her zamankinden fazla mevcut olan ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. Fakat bu bilinçle ortak çalışmak, iş birliğini yürütebilmek sanırım bölgedeki barış ve refahı koruyup daha ileri düzeylere götürebilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı bu düşüncelerle sizden dost Türk halkına barış ve refah dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Bu ortak çalışmaların en olumlu bir şekilde cereyan etmesini 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına başarılar diler, sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum."

ERDOĞAN: BARDAĞIN DOLU TARAFI İLE KONUŞMAK GELECEK İÇİN DAHA HAYIRLI OLACAKTIR

Erdoğan ise devamında şunları söyledi:

"Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum. Bugün geniş bir adeta bakanlar heyeti ile buradayız. Bakanlarımız birbirleri ile muhatapları ile gayet anlamlı, bilinçli görüşmeler yapacaklar. Hedef, aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda, ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Tabi aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafı ile konuşmak, öyle zannediyorum ki, gelecek için çok daha hayırlı olacaktır."

Erdoğan ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşecek. Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısının ardından çalışma yemeğine katılacak.

Bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 yıl sonra ilk Atina ziyareti oldu. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin de 7 yıl sonra ilk toplantısı olacak.

Erdoğan'ı Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir da Yunanistan’a gitti.

Anka Haber Ajansı