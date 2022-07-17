7 Ailenin Karıştığı Ve 54 Kişinin Yaralandığı Köydeki Husumet, 'barış' İle Sonuçlandı

Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde husumetli 7 ailenin karıştığı, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığı olay, barışla sonuçlandı. O günden bu yana nöbet tutan jandarma köyden ayrılırken, alınan karara göre barışı bozan taraf köyü terk edecek.

Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde Kurban Bayramı'nın birinci günü 7 aile arasında çıkan, taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 5'i ağır 54 kişi yaralandı. İhbarla köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. O günden bu yana da jandarma köyde nöbet tutmaya başladı. Alikan aşiretinin önde gelen kanaat önderlerinden Kenan Konaç, Mustafa Öztürk, Metin Banlı, Mehmet Şah Duman'ın girişimleri ve Batman Valiliği'nin desteği ile aileler arasındaki husumet, düzenlenen törenle barışla sonuçlandı. Törene Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Taşkın, kanaat önderleri ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın, 21 yıl önce görev yaptığı Beşiri'de yaşanan üzücü olayın bir daha yaşanmamasını temenni ederek, herkesin birbirine hakkını helal etmesini istedi. Törende aileler, Kur'an-ı Kerim altından geçerek "barış" sözü verdi. Yaşanan olaydan bu yana köyde nöbet tutan jandarma ekipleri de barış töreninin ardından köyden ayrıldı. Öte yandan alınan karara göre barışı bozan taraf köyü terk edecek.

'YARIDA KALAN BAYRAMI KUTLAYACAĞIZ'

Kanaat önderlerinden ve Beşiri eski Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, barış sonrası yaşanabilecek olaylar karşısında kararlar aldıklarını belirterek, "Olaylara sebebiyet verenleri köyden çıkaracağız. Husumetin son bulmasından ötürü mutluyuz. Yarıda kalan bayramı şimdi kutlayacağız" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı