7 Yaşındaki Gönül, Araç Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

7 Yaşındaki Gönül, Araç Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

KİLİS'te, yol kenarında bekleyen Gönül Polat (7), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, yol kenarında bekleyen Gönül Polat (7), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü M.K., kaza sonrası jandarmaya teslim oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Çörten köy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bekleyen Gönül Polat'a, M.K. yönetimindeki 79AAY964 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı çocuğu ilk müdahale sonrası ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gönül Polat, tedaviye alınırken, sürücü M.K. ise jandarmaya teslim oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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