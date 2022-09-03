8 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

8 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

SİVAS'ta, 8 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 8 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın çatıda hasara yol açtı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi meydana geldi. Cadde üzerindeki 8 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmanda oturanların tahliyesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında apartmanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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8 Katlı Apartmanın Çatısında Çıkan Yangın Korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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