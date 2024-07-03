9. Yargı Paketi'nde, Kadınlara Soyadı Engeli... Evlenmeden Önceki Soyadlarını Tek Başına Kullanamayacaklar

9. Yargı Paketi'nde, Kadınlara Soyadı Engeli... Evlenmeden Önceki Soyadlarını Tek Başına Kullanamayacaklar

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 9. Yargı Paketi'ne göre kadınlar evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacaklar.

(ANKARA)- AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 9. Yargı Paketi'ne göre kadınlar evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacaklar.

Anayasa Mahkemesi, Medeni Kanunu'nun "evlenen kadının kocasının soyadını taşıması"nı zorunlu kılan 187. maddesinin birinci ve ikinci cümlelerini iptal ederek kadınlara isterlerse eski soyadlarını kullanabilme hakkını vermişti. AKP'nin bugün TBMM Başkanlığı'na sunduğu 9. Yargı Paketi'ne göre, kadınların bu hakları ellerinden alınacak. 9. Yargı Paketi'ne göre, kadınlar yalnızca eşlerinin soyadı ile birlikte olmak şartı ile eski soyadlarını kullanmaya devam edebilecekler.

AKP grup başkanı Abdullah Güler hazırladıkları 9. Yargı Paketi'nin içeriği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler şöyle konuştu:

"Evlenen kadının soyadına ilişkin olarak düzenleme getiriyoruz. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki kızlık soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriyoruz ve teklif ediyoruz."

Anka Haber Ajansı

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