93 Sanıklı Saraçhane Davaları Başladı

93 Sanıklı Saraçhane Davaları Başladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye yöneticisinin gözaltına alınması üzerine 19 Mart'ta başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 93 kişinin yargılanmasına İstanbul 14., 50. ve 74. Asliye Ceza mahkemelerinde başlandı.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye yöneticisinin gözaltına alınması üzerine 19 Mart'ta başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 93 kişinin yargılanmasına İstanbul 14., 50. ve 74. Asliye Ceza mahkemelerinde başlandı.

18 Mart'ta üniversitesi diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan toplumsal protestolarda Saraçhane başta olmak üzere İstanbul'un diğer semtlerinde gözaltına alınanlar hakkında açılan davaların görülmesi devam ediyor. Geçen Cuma toplam 189 sanıklı iki dava görülmüş, sanıklar "19 Mart'ta darbeye karşı sokaktaydık. Anayasal hakkımızı kullandık, suç işlemedik, beraatımızı istiyoruz" demişti. Avukatların "derhal beraat" talepleri reddedilerek iki duruşma ertelenmişti.

Bugün ise "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet'tten toplam 93 sanığın yer aldığı üç davanın duruşması, İstanbul 14., 50. ve 74. Asliye Ceza mahkemelerinde başlandı. Asliye ceza mahkemelerinin duruşma salonlarının yetersiz olması nedeniyle ağır ceza mahkemelerinin salonlarında görülen duruşmalarda önce tutuksuz sanıkların kimlik tespitleri yapıldı ve savunmalarına geçildi.

(SÜRECEK)

Anka Haber Ajansı

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