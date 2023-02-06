99 depremi şiddeti kaçtı, 17 Ağustos 99 Gölcük depreminde kaç kişi ölmüştü?

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin bilançosu saatler geçtikçe ağırlaşırken herkes 99 depremiyle ilgili bilgileri merak ediyor.

Bugün yaşanan deprem Türkiye'nin gördüğü en büyük depremlerden biri olan 17 Ağustos depremi akıllara getirmişti.

Peki, 17 Ağustos 1999 depremi kaç şiddetinde oldu, ve deprem kaç saniye sürdü?

BÜYÜK ACILARA YOL AÇMIŞTI

Gölcük merkezli gerçekleşen deprem 7,4 büyüklüğünde oldu. 7.4 şiddetindeki depremin 45 saniye sürmesi nedeniyle yıkıcılığı çok büyük olmuştu.

BİNLERCE İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Gece 03.02’de meydana gelen deprem Kocaeli başta olmak üzere yakın bölgeleri etkilemiş ve acı kayıplara yol açmıştı.

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem olarak resmi kayıtlara geçmişti.